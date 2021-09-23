Глава ВОЗ заявил о провале цели по вакцинации от COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 50 странах мира к концу сентября не удастся достичь поставленной ранее цели по вакцинации не менее 10% населения от COVID-19.

По его словам, почти 90% богатых стран уже достигли поставленной ВОЗ цели, однако 50 государств далеки от неё. Он также отметил, что страны с высокими доходами пообещали предоставить другим государствам более одного миллиарда доз вакцин, однако и эта задача провалилась, передаёт lenta.ru.

– Сегодня нам необходима твёрдая глобальная приверженность поддержке вакцинации по меньшей мере 40% населения каждой страны к концу нынешнего года и 70% к середине 2022-го, — подчеркнул глава организации.

В связи с этим Гебрейесус призвал страны и компании, которые контролируют глобальное снабжение вакцинами, выполнить свое обещание поделиться препаратами. По его мнению, мир нуждается в более сильной, устойчиво финансируемой и наделенной полномочиями ВОЗ в центре глобальной архитектуры здравоохранения.

В августе Гебрейесус заявил, что человечество вступило в период «реальной опасности» из-за COVID-19. Глава организации посчитал неправильной ситуацию, при которой сейчас работники здравоохранения в государствах с низкими доходами не могут получить вакцину, однако в то же время в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

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