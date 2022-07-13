Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 далека от завершения

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Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 завершится нескоро.

– Пандемия еще далека от завершения, – приводят европейские СМИ слова главы ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

В европейском подразделении ВОЗ в свою очередь призвали страны предоставлять вторую бустерную дозу “людям от пяти лет и старше с уверенно ослабленным и сильно ослабленным иммунитетом, а также их близким”. Там также отметили, что странам нужно “рассмотреть возможность предложения” второй бустерной дозы таким группам, как пожилые люди, сотрудники медучреждений и беременные женщины, передает interfax.ru.

В последние недели в Европе наблюдает рост числа заболевших коронавирусом.

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