Глава ВОЗ: В 70 странах мира началась новая волна коронавируса

Глава ВОЗ: В 70 странах мира началась новая волна коронавируса

В 70 странах мира наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на Всемирной ассамблее здравоохранения, пишет ura.news.

– Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и это происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование. Коронавирус преподносил сюрпризы на каждом повороте и всё ещё невозможно предсказать его путь и его интенсивность, — рассказал Гебрейесус.

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