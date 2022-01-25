Глава ВОЗ рассказал о будущем человечества в условиях COVID-19

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Человечество будет вынуждено существовать с COVID-19 в обозримом будущем, поэтому миру нужен тщательный контроль за распространением острых респираторных заболеваний, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время 150-й сессии исполнительного комитета ВОЗ.

Гебрейесус рассказал, что человечеству потребуется контролировать COVID-19 посредством устойчивой и интегрированной системы, которая обеспечит платформу подготовки к условиям будущих пандемий.

– Правда в том, что мы будем жить с COVID-19 в обозримом будущем, — подчеркнул он.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге допустил, что пандемия COVID-19 может закончиться после распространения омикрон-штамма. По его словам, как только пройдёт период резкого роста числа случаев заболевания в Европе, у населения сформируется коллективный иммунитет.

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