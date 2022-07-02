Глава ВОЗ призвал усилить меры по борьбе с оспой обезьян

По информации ВОЗ, на Европу приходится почти 90% всех подтверждённых и зарегистрированных во всём мире случаев заболевания. По данным на 1 июля, это число достигло 4,5 тыс. человек.

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