Глава ВОЗ призвал усилить меры по борьбе с оспой обезьян

Глава ВОЗ призвал усилить меры по борьбе с оспой обезьян

Глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал государства усилить меры по борьбе с оспой обезьян. Заявление появилось на сайте ВОЗ 1 июля.

Сегодня я усиливаю свой призыв к правительствам и гражданам активизировать усилия в ближайшие недели и месяцы, чтобы предотвратить распространение оспы обезьян, — говорится в пресс-релизе.

Среди рекомендаций в первую очередь указывается расширение эпидемиологического надзора, куда входит также контроль за контактами заболевшего человека. Вторым пунктом идёт информирование населения о рисках заболевания. В-третьих, говорится об инвестициях в здравоохранение со стороны государства, передаёт iz.ru.

По информации ВОЗ, на Европу приходится почти 90% всех подтверждённых и зарегистрированных во всём мире случаев заболевания. По данным на 1 июля, это число достигло 4,5 тыс. человек.

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