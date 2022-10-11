Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от коронавируса

Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что страны должны продолжать вакцинацию от коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости и смертности в мире на протяжении нескольких недель.

В качестве цели нужно рассматривать достижение 70-процентного охвата населения во всех государствах прививками, заявил он, выступая на 69-й сессии Комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.

– Мы продолжаем призывать страны-члены ВОЗ в приоритетном порядке вакцинировать всех работников здравоохранения и пожилых людей, двигаясь к достижению цели 70-процентного охвата населения [прививками от COVID-19] во всех государствах. Мы никогда ещё не были в столь хорошей позиции, как сейчас, для завершения пандемии COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации. После двух с половиной лет мы как раз начинаем видеть просветы в конце туннеля. Однако мы ещё не достигли конца, мы всё ещё в туннеле, и есть ещё много преград, которые могут затруднить нам путь, если мы не будем действовать осторожно, – резюмировал гендиректор, пишет tass.ru.

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