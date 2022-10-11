Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что страны должны продолжать вакцинацию от коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости и смертности в мире на протяжении нескольких недель.

В качестве цели нужно рассматривать достижение 70-процентного охвата населения во всех государствах прививками, заявил он, выступая на 69-й сессии Комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.

– Мы продолжаем призывать страны-члены ВОЗ в приоритетном порядке вакцинировать всех работников здравоохранения и пожилых людей, двигаясь к достижению цели 70-процентного охвата населения [прививками от COVID-19] во всех государствах. Мы никогда ещё не были в столь хорошей позиции, как сейчас, для завершения пандемии COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации. После двух с половиной лет мы как раз начинаем видеть просветы в конце туннеля. Однако мы ещё не достигли конца, мы всё ещё в туннеле, и есть ещё много преград, которые могут затруднить нам путь, если мы не будем действовать осторожно, – резюмировал гендиректор, пишет tass.ru.

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