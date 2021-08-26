Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться к новой пандемии осенью и обеспечить меры реагирования. Он заявил об этом во время брифинга в Женеве.

По его словам, пишет lenta.ru, ситуация в мире стабилизировалась, однако заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на неё, — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что ситуация с количеством ежедневно выявляемых заболевших и умерших в мире стабилизировалась.

Но эта стабильность на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей, — заключил он.

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