Глава ВОЗ о пандемии: Начался период реальной опасности

0

Начался “период реальной опасности”, и многие достижения в борьбе с коронавирусом “подвергаются эрозии”. Об этом заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Согласно данным ВОЗ, количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов. Как отметил Гебрейесус, распространение инфекции подстёгивается возросшими контактами, недостаточными мерами в области профилактики и неравномерной вакцинацией – в частности, свыше 80% вакцин “ушло в страны с высокими и средними доходами”.

По мнению главы ВОЗ, пишет rg.ru, ситуация с вакцинами неправильная: одни страны её не получают, а в других при этом жители ставят прививки и снижают риск серьёзного течения инфекции. Он заявил, что обретённые достижения борьбы с инфекцией утрачиваются, поскольку рост числа заражённых создаёт нехватку средств для спасения жизней.

Как напомнил Гебрейесус, ранее был озвучен призыв отказаться от бустерной вакцинации как минимум до конца сентября, чтобы направить “дополнительные” дозы препаратов в страны с низкими доходами и обеспечить целевой показатель иммунизации не менее 10% населения каждого государства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.