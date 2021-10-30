Глава ВОЗ не исключил появление нового опасного вируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19 и готовиться к новой. Об этом он заявил, выступая на встрече G20 в Риме.

По его словам, появление на Земле ещё одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является “несомненным с точки зрения биологии”. Гебрейесус подчеркнул, что угрозы высокого уровня требуют политического участия на высоком уровне для борьбы с ними, пишет rg.ru.

Глава ВОЗ также обратил внимание на неравенство в доступе к вакцинам в мире. Сейчас от коронавируса полностью вакцинированы 36 процентов жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет лишь 6%.

Хотя вакцины спасают жизни, они не останавливают передачу инфекции, отметил Гебрейесус. Он призвал страны использовать все инструменты для противостояния коронавирусу, включая разработанные меры в здравоохранении и социальной сфере, “в сочетании с тестированием, лечением и вакцинами”.

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