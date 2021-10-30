Глава ВОЗ не исключил появление нового опасного вируса

Глава ВОЗ не исключил появление нового опасного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19 и готовиться к новой. Об этом он заявил, выступая на встрече G20 в Риме.

По его словам, появление на Земле ещё одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является “несомненным с точки зрения биологии”. Гебрейесус подчеркнул, что угрозы высокого уровня требуют политического участия на высоком уровне для борьбы с ними, пишет rg.ru.

Глава ВОЗ также обратил внимание на неравенство в доступе к вакцинам в мире. Сейчас от коронавируса полностью вакцинированы 36 процентов жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет лишь 6%.

Хотя вакцины спасают жизни, они не останавливают передачу инфекции, отметил Гебрейесус. Он призвал страны использовать все инструменты для противостояния коронавирусу, включая разработанные меры в здравоохранении и социальной сфере, “в сочетании с тестированием, лечением и вакцинами”.

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