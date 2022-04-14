Глава ВОЗ назвал вакцинацию наилучшей защитой от ковида

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Прививки, в том числе бустерные, являются наилучшей защитой от заражения ковидом, рекомендуется также продолжать носить маску и хорошо проветривать помещения. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

– Наилучший способ защитить себя – это вакцинироваться и сделать бустерную прививку, когда это рекомендовано. Продолжайте носить маски, особенно в переполненных внутренних пространствах, — отметил он, пишет стопкоронавирус.рф.

Глава ВОЗ напомнил, что следует открывать окна и двери, чтобы в помещения поступал свежий воздух, и посоветовал “инвестировать в хорошую вентиляцию”.

Гебрейесус сообщил, что специалисты ВОЗ “работают с тысячами экспертов по всему миру в выявлении и мониторинге” вируса, вызывающего COVID-19.

– Этот вирус стал со временем более заразным, и он остаётся смертельным, особенно для незащищённых и невакцинированных людей, которые не имеют доступа к охране здоровья и антивирусным средствам, — подытожил он.

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