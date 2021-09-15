Глава ВОЗ назвал прививочные паспорта для путешествий дискриминацией

Глава ВОЗ назвал прививочные паспорта для путешествий дискриминацией

Требование прививочных паспортов как условие для путешествий было бы “средством дискриминации”, считает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что организация против того, чтобы прививочные паспорта были обязательными для путешествий в условиях неравного распределения вакцин, пишет rg.ru. Однако позже, когда вакцины станут доступны населению всего мира, такие паспорта могут быть введены, и разработка унифицированного варианта уже идёт.

Сейчас во всём мире люди получили более 5,9 миллиарда доз вакцин. Как добавил глава ВОЗ, лишь 2% от этого количества приходится на Африку, в результате чего жители континента остаются подвержены риску заражения, тогда как многие люди по всему миру уже имеют защиту.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md