Глава ВОЗ: К концу года от COVID-19 должны привить 30% населения

Глава ВОЗ: К концу года от COVID-19 должны привить 30% населения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках экспертной сессии ПМЭФ-2021 призвал государства привить от коронавируса до конца года минимум 30% населения.

При этом до сентября прививку от COVID-19 должны сделать минимум 10% граждан каждой страны. Он отметил, что отсутствие вакцинации представляет угрозу, а прививаться первыми должны врачи и представители групп риска, передаёт topspb.tv.

Напомним, в Петербурге со 2 по 5 июня проходит Международный экономический форум (ПМЭФ-2021), в котором принимает участие и генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md