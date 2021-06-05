Глава ВОЗ: К концу года от COVID-19 должны привить 30% населения

0

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках экспертной сессии ПМЭФ-2021 призвал государства привить от коронавируса до конца года минимум 30% населения.

При этом до сентября прививку от COVID-19 должны сделать минимум 10% граждан каждой страны. Он отметил, что отсутствие вакцинации представляет угрозу, а прививаться первыми должны врачи и представители групп риска, передаёт topspb.tv.

Напомним, в Петербурге со 2 по 5 июня проходит Международный экономический форум (ПМЭФ-2021), в котором принимает участие и генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.