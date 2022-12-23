Глава ВОЗ: COVID-19 и оспу обезьян лишат статуса пандемии

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена снять статус пандемии с COVID-19 и оспы обезьян в 2023 году.

Как заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, к концу 2022 года количество летальных случаев, вызванных коронавирусной инфекцией и обезьяньей оспой, сократилось на 90 процентов.

– Мы надеемся, что каждая из этих чрезвычайных ситуаций будет объявлена законченной в разное время в следующем году, – отметил глава ВОЗ, пишет tsargrad.tv.

Коронавирусная инфекция COVID-19 получила статус пандемии в 2020 году. А обезьянья оспа стала проблемой в июле 2022 года.

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