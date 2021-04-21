Глава Венецианской комиссии: Решение о проведении досрочных выборов в Молдове должно приниматься только путём консенсуса между всеми силами

0

В рамках весенней сессии ПАСЕ руководитель молдавской делегации, вице- председатель парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Главной темой обсуждения стал сложившийся в нашей стране институциональный и конституционный кризис.

Влад Батрынча изложил свою позицию по последнему заключению Конституционного суда, которое, по сути, явилось результатом политического давления на судей. Вице-спикер напомнил, что мнение КС о возможности роспуска парламента противоречит практике Суда, а также рекомендациям Венецианской комиссии 2019 года. Кроме этого, это решение ставит под угрозу основы правового устройства и принципы преемственности и разделения властей.

Глава молдавской делегации подчеркнул, что парламент призывает к прозрачному и справедливому институциональному диалогу между законодательным органом и президентом. В свою очередь, глава Венецианской комиссии отметил, что со стороны структур Совета Европы будут предприняты все усилия, чтобы все политические игроки в Кишинёве – как президент страны, так и парламент – осознали свою долю ответственности за кризис и нашли решения путём диалога и консенсуса. Одним из возможных решений могла бы стать конституционная реформа, согласованная всем политическим классом, в то время как решение об условиях проведения выборов также должно приниматься единогласно, считает Букиккио.

В завершение встречи Влад Батрынча направил Джанни Букиккио приглашение от председателя парламента Зинаиды Гречаной посетить нашу страну с визитом и посодействовать в урегулировании кризиса в Республике Молдова.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.