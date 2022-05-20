Глава Роспотребнадзора предрекла скорый конец пандемии коронавируса

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Пандемия коронавируса может прекратиться в обозримом будущем. Такое мнение в интервью ТАСС выразила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Сам вирус, по её словам, при этом останется с человечеством надолго.

Отвечая на вопрос о перспективах развития COVID-19, чиновница пояснила, что прогнозируется прекращение именно пандемии.

– Мы говорим о том, что это, возможно, будет уже не пандемическое, а эпидемическое проявление вируса. Но то, что вирус с нами надолго, если не навсегда, это совершенно очевидно, – подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что помимо медикаментов и вакцин существуют гигиенические меры защиты от болезни, и их необходимо соблюдать.

– Это чистые руки, это маски, это чистые гаджеты, это чистота вокруг нас. Эти несложные гигиенические правила, безусловно, позволяют сохранить здоровье при любой респираторной инфекции, – резюмировала Попова.

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