Глава преступной группировки арестован за контрабанду золота

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Правоохранители задержали организатора ОПГ, который в марте этого года пытался ввезти в Молдову из США более одного килограмма золота.

45-летний уроженец Унген находился в розыске с 2012 года. Мужчина использовал ложные документы и совершал преступления через посредников. На его счету – шесть уголовных дел, по которым он находился в розыске, и две судимости за мошенничество и растраты.

Прокуратура продолжает вести следствие.

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