Глава Pfizer рассказал, когда мир сможет вернуться к обычной жизни после пандемии

Это возможно в течение года, однако для этого требуется ежегодная вакцинация населения, подчеркнул Альберт Бурла.

Генеральный директор американской компании – производителя вакцин Pfizer Альберт Бурла заявил, что возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 возможно в течение года, отметив, что для этого требуется ежегодная вакцинация населения.

– Я считаю, что мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что будут появляться новые штаммы коронавируса. И я не думаю, что мы сможем жить нормальной жизнью без вакцинации. В нашем распоряжении появятся препараты, которые будут действовать по меньшей мере год. Я считаю, что наиболее вероятный сценарий – это ежегодная вакцинация, – подчеркнул глава Pfizer.

Он также заявил, что компания скоро отправит на рассмотрение Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США данные исследования её вакцины, которое проводилось на детях 5-11 лет. По словам Бурлы, исследование доказало эффективность и надежность препарата для этой возрастной категории, пишет ТАСС.

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