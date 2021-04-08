Глава немецкого регулятора одобрил планы Баварии закупить “Спутник V”

Глава немецкого регулятора одобрил планы Баварии закупить “Спутник V”

Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (немецкий регулятор по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс положительно отозвался о возможных поставках в Баварию российской вакцины “Спутник V”. По его словам, он узнал из прессы о том, что Минздрав Баварии заключил с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о намерениях.

– Считаю принципиально положительным, что предпринимаются попытки обеспечить себя вакциной, — заявил он.

Мертенс добавил, что ему “не кажется убедительным” то, что данный предзаказ осуществляется “как односторонние действия Баварии”, однако не предложил никаких альтернатив этому решению и не сказал, должно ли федеральное немецкое правительство взять на себя переговоры с российской стороной по данному вопросу, передаёт ria.ru.

В Баварии ранее заявили, что поставки “Спутника V” начнутся в случае одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам ЕМА.

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