Глава немецкого регулятора одобрил планы Баварии закупить “Спутник V”

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Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (немецкий регулятор по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс положительно отозвался о возможных поставках в Баварию российской вакцины “Спутник V”. По его словам, он узнал из прессы о том, что Минздрав Баварии заключил с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о намерениях.

– Считаю принципиально положительным, что предпринимаются попытки обеспечить себя вакциной, — заявил он.

Мертенс добавил, что ему “не кажется убедительным” то, что данный предзаказ осуществляется “как односторонние действия Баварии”, однако не предложил никаких альтернатив этому решению и не сказал, должно ли федеральное немецкое правительство взять на себя переговоры с российской стороной по данному вопросу, передаёт ria.ru.

В Баварии ранее заявили, что поставки “Спутника V” начнутся в случае одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам ЕМА.

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