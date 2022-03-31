Глава НБМ: Молдову ждёт новая волна роста цен

Глава НБМ: Молдову ждёт новая волна роста цен

Октавиан Армашу пояснил, что это связано с тем, что некоторые товары, ранее импортировавшиеся из России, Украины и Беларуси, будут заменены продукцией из Европейского союза.

– Нам придётся изменить цепочку поставок некоторых продуктов с Востока на Запад, а там они могут быть дороже. Это может стать дополнительным инфляционным давлением извне, — отметил Октавиан Армашу, пишет actualitati.md. 

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