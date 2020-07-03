Глава НАОЗ: школьникам необязательно носить маски

Глава НАОЗ: школьникам необязательно носить маски

Глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николае Фуртунэ прокомментировал инициативу Министерства образования обязать школьников и дошкольников носить перчатки и маски в учебных заведениях.

Нецелесообразно, чтобы дети в дошкольных учреждениях и в начальных классах носили маски. Акцент должен быть сделан не на масках, а на соблюдении расстояния, на гигиене рук, и на этом мы будем настаивать. Что касается ношения перчаток, то это может быть необязательным для школьников, если мы обеспечим условия для соблюдения гигиены рук, начиная от мытья рук с мылом и дезинфекции, – отметил Фуртунэ.

Директор НАОЗ, пишет ipn.md, рассказал и о предполагаемых случаях повторного заражения новым типом коронавируса. Он уточнил, что на данный момент в Молдове таких примеров нет.

Мне жаль “экспертов”, которые без каких-либо аргументов и доказательств вводят людей в заблуждение, – подытожил он.

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