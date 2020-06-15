Глава НАОЗ пояснил, как будут работать кафе и спортзалы в условиях коронавируса (ВИДЕО)

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С сегодняшнего дня разрешена работа заведений HoReCа, спортивных клубов и фитнес-центров. В связи с этим глава Нацагентства общественного здоровья Николай Фуртунэ напомнил о необходимости соблюдения ряда важных правил.

Что касается заведений общепита, глава НАОЗ подчеркнул необходимость соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать помещения, следить за состоянием здоровья обслуживающего персонала и клиентов.

– У работников должны быть защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Средства гигиены для клиентов должны быть расположены при входе в заведение, на видном месте. На кассах должны быть установлены защитные экраны. Что касается дистанции, должно быть достаточное расстояние между посетителями, а не между столами. Оно должно составлять не менее 1,5, а лучше – 2 м. После каждого клиента в обязательном порядке производится дезинфекция поверхностей столов, чтобы снизить риск передачи инфекции. Также должна проводиться регулярная уборка рабочих помещений, – подчеркнул Фуртунэ.

Что касается правил для работников и посетителей спортзалов, они, в большинстве своём, схожи с вышеизложенными. Так, обязательно выдерживать дистанцию между людьми и соблюдать ограничения по количеству посещающих тренировки. В случае маленьких залов к занятиям допускается ограниченное число людей. Спортинвентарь должен быть расположен на безопасном расстоянии. Персонал должен носить маски и располагать дезинфицирующими растворами.

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