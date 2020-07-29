Глава НАОЗ: Многие граждане носят маски неправильно – на ухе или подбородке

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Число случаев COVID-19 не уменьшится, если граждане Молдовы не изменят своё отношение и продолжат игнорировать простые, но очень важные правила, утверждает директор Национального агентства по общественному здоровью Николай Фуртунэ. Он отметил, что в нашей стране “наблюдается некая пародия на ношение масок”.

– Человек садится в троллейбус, держится рукой за поручни, а потом поправляет маску, потому что надел её на подбородок или зацепил за ухо. Ещё одно новшество – на локте. Как хотите люди носят маску. Когда вы поправляете маску рукой, которой держались за поручни в троллейбусе или автобусе, тогда наступает критический момент, тогда происходит передача вируса с рук на лицо, потому что за поручни держались и другие пассажиры, которые тоже поправляли маску руками, – пояснил Николай Фуртунэ в ходе передачи на одном из частных телеканалов.

Директор НАОЗ уточнил, что это классический способ заражения, передаёт ipn.md. Фуртунэ также отметил, что количество новых случаев можно сократить, если граждане изменят своё поведение и перестанут пренебрегать противокоронавирусными мерами.

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