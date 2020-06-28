Глава НАОЗ: бассейны представляют опасность в плане заражения

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Границы в Израиле закрыты, в Греции закрыты, наши соотечественники не могут поехать на пляжи Румынии, потому что пляжи закрыты, а персонал должен находиться 14 дней в карантине и только после этого может пойти на пляж. То же самое происходит и в Украине, и во многих других странах региона, – заявил глава Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ отвечая на вопрос, как должны вести себя туристы, которые решили поехать на море.

Глава НАОЗ отметил, пишет ipn.md, что, несмотря на то, что границы всё ещё остаются закрытыми, “люди хотят поехать на море, на солнце”.

Открытие границ и завезённые случаи заражения является аргументом в пользу сохранения самоизоляции в течение 14 дней после возвращения в страну. Что касается бассейнов, даже на открытом воздухе, там есть раздевалки, которое представляют собой место с риском заражения, – подчеркнул Фуртунэ.

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