Глава Нацбанка: Кредиты продолжат дорожать. Это цена нашей стабильности (ВИДЕО)

Глава Нацбанка: Кредиты продолжат дорожать. Это цена нашей стабильности (ВИДЕО)

Нацбанк продолжит увеличивать процентные ставки по депозитам и кредитам, чтобы побудить граждан экономить и отговорить их от кредитования. Об этом в парламенте заявил глава НБМ Октавиан Армашу. 

– Мы хотим, чтобы люди брали меньше кредитов. Сейчас люди берут слишком много кредитов…Мы должны увеличивать ставки. Да, это болезненно, но это цена, которую платит общество за стабильность, другого решения нет, – сказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md