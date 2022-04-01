Глава Нацбанка: Кредиты продолжат дорожать. Это цена нашей стабильности (ВИДЕО)

0

Нацбанк продолжит увеличивать процентные ставки по депозитам и кредитам, чтобы побудить граждан экономить и отговорить их от кредитования. Об этом в парламенте заявил глава НБМ Октавиан Армашу.

– Мы хотим, чтобы люди брали меньше кредитов. Сейчас люди берут слишком много кредитов…Мы должны увеличивать ставки. Да, это болезненно, но это цена, которую платит общество за стабильность, другого решения нет, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.