Глава МВД: Все, кто 9 Мая выйдут на улицу с Георгиевской лентой, будут оштрафованы

0

Граждане, которые 9 Мая наденут запрещённую в Молдове Георгиевскую ленту, будут оштрафованы. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявила глава МВД Анна Ревенко.

Она отметила, что в понедельник на улицы городов страны будет выведено больше карабинеров и полицейских, чем обычно. Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы участники мероприятий, посвящённых Дню Победы, не использовали символы военной агрессии, такие как буквы V и Z, а также Георгиевскую ленту.

– Надеюсь, что те, кто выйдет в этот день на улицу с Георгиевской лентой, сделают это осознанно и возьмут на себя все последствия. Конечно, ни полиция, ни карабинеры не будут отвечать провокациями на провокации, но закон будет применён…Есть современные методы документирования, полицейские будут документировать людей и применять санкции. В первую очередь, это будет касаться организаторов…Основная задача МВД – обеспечить мирный социальный климат, мы не будем реагировать на провокации, в то же время все те, кто нарушит закон, будут задокументированы и наказаны. Парламент принял закон, Президент Республики Молдова его промульгировала, а министерство только применяет его. Как только положения закона вступили в силу, мы обязаны обеспечить его соблюдение, – пояснила Анна Ревенко, пишет ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.