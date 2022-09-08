Глава «Молдовагаз» отправляется в Россию: «Поговорю с коллегами из «Газпрома», включая господина Миллера, если получится»

Глава «Молдовагаз» отправляется в Россию: «Поговорю с коллегами из «Газпрома», включая господина Миллера, если получится»

На следующей неделе Вадим Чебан отправится с визитом в Россию, где планирует провести переговоры с коллегами из «Газпрома». Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале.

Чебан надеется встретиться и с Алексеем Миллером, если он найдёт «окно» для этого в своём графике.

⁃ Безусловно, в наших интересах – продолжать отношения и после 1 октября. Обсудим объёмы газа, запланированные в «Молдовагаз» реорганизации. Отмечу, что для проведения заказанного правительством аудита нужно время. Интерес – чтобы у нас был газ, была продолжительность, – подчеркнул Вадим Чебан.

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