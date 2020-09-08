Глава “Moldovagaz”: Осенью газ может стать на 10% дешевле

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Тариф на газ осенью может стать ниже на 7-10%. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель правления АО “Moldovagaz” Вадим Чебан.

Он отметил, что снижение тарифа может быть обусловлено уменьшением закупочной цены – до 110-115 долларов за тысячу кубометров. В настоящее время Молдова закупает газ по цене 145 долларов.

Напомним, что ранее и Игорь Додон объявил, что этой осенью могут снизиться тарифы на газ и на электроэнергию. Глава государства отметил, что для этого есть реальные предпосылки.

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