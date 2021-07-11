Глава Миссии наблюдателей от СНГ: Наша задача – охватить наблюдением максимальное число участков

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На выборах в парламент Молдовы работают 130 наблюдателей от СНГ, из них 90 человек представляют Межпарламентскую Ассамблею СНГ. 34 наблюдателя от МПА СНГ работают в республике, остальные на зарубежных участках в странах Содружества и за его пределами – в государствах Европы. Азии и Северной Америки.

Глава Миссии Дмитрий Кобицкий отметил, что мониторинговые группы от СНГ будут сегодня работать во всех регионах Молдовы.

– Задача наблюдателей – охватить максимальное количество участков, чтобы можно было сделать объективные выводы о выборах, – сказал он, подчеркнув, что каждый из наблюдателей планирует посетить в течение дня не менее 10 участков.

Голосование на парламентских выборах в Молдове закончится в 21.00. В избирательный бюллетень включены 23 конкурента: 20 политических партий, два избирательных блока и один независимый кандидат. На 101 место в парламенте претендует 1791 кандидат.

Чтобы быть избранным необходимо преодолеть минимальный процент от числа поданных голосов: для партий и общественно-политических организаций — 5 %; для избирательных блоков — 7 %; для независимых кандидатов – 2 %.

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