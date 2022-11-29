Глава МИДЕИ Молдовы участвует во встречах министров иностранных дел стран НАТО и ОБСЕ

С 29 ноября по 2 декабря вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску примет участие в двух встречах министров иностранных дел на высоком уровне, которые состоятся в Бухаресте (Румыния) и Лодзь (Польша).

Глава молдавской дипломатии 29-30 ноября принимает участие во встрече министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса, которая проходит в Бухаресте и стала первым мероприятием высокого уровня НАТО в государстве на восточном фланге после начала конфликта в Украине и при участии Финляндии и Швеции, которые находятся в процессе вступления в НАТО.

Участие нашей страны в министериале НАТО состоится в среду в ходе рабочих сессий в формате союзников и партнёров, на которые приглашены Молдова, Грузия и Босния и Герцеговина.

В румынской столице у министра Нику Попеску также будет двусторонняя программа, которая включает встречи с исполняющим обязанности председателя Сената Румынии Алиной Штефания Горгиу, председателем Палаты депутатов Марчелом Чолаку, а также другими политическими лидерами из Бухареста.

В период с 1 по 2 декабря Нику Попеску примет участие в работе 29-й ежегодной встречи Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет в городе Лодзь, Польша, которая в настоящее время председательствует в организации. В ходе мероприятия министры иностранных дел государств-участников ОБСЕ рассмотрят и оценят ситуацию с безопасностью, а также обсудят деятельность организации во всех сферах деятельности. Во время министериала вице-премьер Нику Попеску выступит с национальным дискурсом, в котором расскажет о взглядах Республики Молдова на ситуацию в регионе.

В рамках упомянутых визитов глава кишинёвской дипломатии проведет более 15 двусторонних встреч с коллегами из стран-партнёров, передаёт moldpres.md.

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