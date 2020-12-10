Глава МИД Венгрии жёстко раскритиковал посла ЕС за вмешательство в выборы в Молдове (ВИДЕО)

Глава МИД Венгрии жёстко раскритиковал посла ЕС за вмешательство в выборы в Молдове (ВИДЕО)

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто раскритиковал главу делегации ЕС в Молдове Петера Михалко за его поведение в кампании по президентским выборам в нашей стране. 

– Если говорить о взаимном уважении, вмешательство во внутренние дела государства не должно иметь места. А поведение главы делегации ЕС в Молдове во время предвыборной кампании не укладывается в понятие взаимного уважения, – отметил Сийярто. 

Напомним, что вчера глава МИД Венгрии совершил визит в нашу страну и провёл встречи с президентом Игорем Додоном, а также со своим молдавским коллегой Аурелиу Чокой, после чего у министров состоялся совместный брифинг.

Видео: actualitati.md.

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