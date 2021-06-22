Глава МИД Венгрии: Вакцины России и Китая помогли спасти жизни в Европе

Российские и китайские вакцины в разгар пандемии помогли спасти жизни в Европе, в том числе в Венгрии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

– Прошлой весной весь мир закупал оборудование в Китае, чтобы защититься от коронавируса, некоторые страны в Европе заказывали китайские и российские вакцины, чтобы спасать жизнь своих людей, – констатировал он.

По словам министра, в Венгрии “никогда не рассматривали медицинские препараты с геополитической или с идеологической точки зрения”, пишет ТАСС.

– Мы считаем вакцины важным инструментом, который способен спасти жизнь людей, – подчеркнул он. – К настоящему времени мы смогли вакцинировать 65% взрослого населения страны. Мы стали первой в Европе страной, которая открыла экономику и вернулась к нормальной жизни. В Центральной Европе хорошо знают историю, когда от конфликтов между Западом и Востоком проигрывали все. Нам не нужна новая холодная война. Сегодня Запад и Восток должны вести доверительный диалог.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной Евросоюза, куда были доставлены образцы российской вакцины “Спутник V” для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения. В Венгрии также используется препарат китайской компании Sinopharm.