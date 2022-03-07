Глава МИД Украины о заявке Молдовы на вступление в ЕС: Попытка прицепить свой вагон к скоростному украинскому поезду

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал представление Молдовой и Грузией заявок на вступление в Евросоюз на фоне событий в Украине. Как сообщает “Интерфакс Украина”, по его мнению, их следует рассмотреть отдельно от заявления Киева.

– При всём уважении к нашим грузинским и молдавским партнёрам, подача Молдовой и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы, – сказал Кулеба.

Он также выразил недовольство тем, что Молдова не поддержала новые санкции ЕС против России и добавил, что “такая позиция не отвечает партнёрским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках Ассоциированного трио и ярко иллюстрирует пока неготовность Тбилиси и Кишинёва стать реальным контрибьютором безопасности в Европе”.

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