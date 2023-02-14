Глава МИД Сербии потребовал от Санду предоставить доказательства участия сербов в дестабилизации в Молдове

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Глава МИД Сербии, первый вице-премьер страны Ивица Дачич потребовал от молдавских госорганов представить доказательства того, что сербы причастны к попыткам дестабилизации в Молдавии. Накануне молдавский президент Майя Санду заявила, что подтвердились данные Украины о планах России по дестабилизации ситуации в РМ. В противоправных действиях также якобы должны участвовать граждане Белоруссии, Сербии и Черногории.

По словам Дачича, «на международной арене есть много примеров фейковых новостей», но Сербия не допустит нанесения ущерба своей репутации и интересам, а также дружественным отношениям с Молдовой.

– Мы требуем, чтобы молдавские власти срочно представили всю имеющуюся у них информацию, потому что мы никогда не получали такого уведомления от Молдовы»,— сказал министр (цитата по агентству Tanjug), передаёт kommersant.ru.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Евросовете сказал, что украинская разведка перехватила план России по «разрушению демократического порядка» в Молдове. Вчера, 13 февраля, Майя Санду сообщила на брифинге, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя. Она обвинила в попытке совершения диверсий ряд оппозиционных сил, в том числе оппозиционную партию «Шор». В партии в ответ обвинили Майю Санду в попытке узурпации.

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