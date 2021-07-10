Глава МИД Индии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

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Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким выразил благодарность за помощь, оказанную Россией в борьбе с пандемией коронавируса.

– В комитете Госдумы по международным делам провели встречу с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром, – сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, глава МИД Индии передал особую благодарность за помощь России в борьбе с пандемией COVID-19. Депутат напомнил, что в Индии уже налажено производство российской вакцины “Спутник V”. В ближайшее время здесь готовы выйти на объем в 850 млн доз вакцины в год, передаёт tass.ru.

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