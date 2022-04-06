Глава МИД Германии восхитилась обращением с беженцами в Кишинёве: Им открыли двери домов и протянули руку помощи!

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высоко оценила усилия примарии Кишинёва и в частности генерального примара Иона Чебана, а также всех жителей столицы по оказанию помощи беженцам из Украины.

Так, в ходе пресс-конференции по итогам запуска «Платформы поддержки Молдовы», созданной Германией, Францией и Румынией, Бербок отметила, что её поразила солидарность, которую власти и жители Кишинёва, а также жители Молдовы в целом показали по отношению к людям, прибывшим из соседней страны.

– Около 400 000 человек въехали из Украины в Молдову за последние несколько недель. Примар Кишинёва Ион Чебан показал мне, как люди в его городе встречали своих украинских друзей и соседей – буквально с распростёртыми объятиями. Несмотря на холод, чиновники и волонтёры организовали для них питание, ночлег, транспорт. Люди открыли им двери своих домов, протянули руку помощи. Это действительно очень впечатляет, и мы аплодируем вам, – сказала глава МИД Германии.

Напомним, ранее на территории муниципия примарией Кишинёва или государственными и частными партнёрами были открыты 45 центров размещения беженцев, обустроены Центр на Moldexpo (позднее был передан в подчинение правительству) и Центр приёма беженцев и распределения пожертвований Lukoil в секторе Рышкановка.

Также примария предоставила и продолжает оказывать беженцам в случае необходимости широкий комплекс услуг и помощи, включающий трудоустройство и зачисление детей в муниципальные школы и детские сады, а также оказание медицинской помощи в медучреждениях муниципия.

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