Глава кабмина принял участие в запуске системы “e-Autorizaţie transport” (ФОТО)

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Ион Кику принял участие в церемонии запуска информационной системы “e-Autorizaţie transport”, разработанной при поддержке USAID. На мероприятии также присутствовали министр экономики и инфраструктуры, посол США в РМ Дерек Хоган и директор программы USAID по структурным реформам в Молдове Дуглас Мьюир.

Глава правительства отметил, что система призвана решить ряд проблем, с которыми сталкиваются перевозчики при получении необходимых разрешений. Нововведение позволит транспортным операторам подавать заявки на получение разрешений в режиме онлайн, отслеживать, на каком этапе находится обращение, что также снизит уровень коррупции.

Премьер-министр выразил благодарность правительству США за оказанную поддержку, отметив вклад всех участников в разработку цифровой системы. По его словам, ее внедрение сэкономит время, а также средства транспортных операторов, чьи расходы сократятся примерно на 200 000 долларов в год.

Кику также отметил готовность молдавского правительства к дальнейшему сотрудничеству с американскими партнёрами по развитию для внедрения иных важных услуг для граждан.

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