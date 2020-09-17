Глава государства вручил почетные грамоты преподавателям тараклийского лицея (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодняшняя рабочая поездка главы государства продолжилась в Тараклийском районе. Игорь Додон посетил теоретический лицей имени Ивана Вазова, где принял участие в торжественном открытии обновленного корпуса для гимназических классов. Здание отремонтировано за счет средств районного совета.

Кроме того, состоялось открытие кадетского класса (24 ученика) и спортивного класса (в основном с футбольным уклоном, рассчитанного на 27 учеников). Всего в этом лицее, созданном в 1990 году, учатся более 400 детей, работают более 60 педагогов.

– Шести из них я в торжественной обстановке вручил почетные грамоты и сообщил о своей инициативе вдвое увеличить зарплаты работникам системы образования 2021 году, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

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