Глава государства: Российский кредит нам нужен. Надеемся завершить переговоры в октябре (ВИДЕО)

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Работа по заключению нового соглашения о предоставлении Молдове российского кредита ведётся. На этой неделе были проведены первые встречи, на которых обсуждались конкретные статьи договора. Игорь Додон выразил надежду на то, что переговоры будут завершены в октябре, после чего документ будет подписан.

– Это кредит нам нужен. Больше для того, чтобы у нас были резервы в конце года, чтобы мы с хорошим бюджетным потенциалом вошли в следующий год. Есть уверенность, что мы получим этот кредит, – сказал он.

Президент также выразил надежду на то, что в этот раз в поддержку соглашения будет достаточно голосов в парламенте.

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