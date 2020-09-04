Глава государства: Российский кредит нам нужен. Надеемся завершить переговоры в октябре (ВИДЕО)

Глава государства: Российский кредит нам нужен. Надеемся завершить переговоры в октябре (ВИДЕО)

Работа по заключению нового соглашения о предоставлении Молдове российского кредита ведётся. На этой неделе были проведены первые встречи, на которых обсуждались конкретные статьи договора. Игорь Додон выразил надежду на то, что переговоры будут завершены в октябре, после чего документ будет подписан. 

– Это кредит нам нужен. Больше для того, чтобы у нас были резервы в конце года, чтобы мы с хорошим бюджетным потенциалом вошли в следующий год. Есть уверенность, что мы получим этот кредит, – сказал он. 

Президент также выразил надежду на то, что в этот раз в поддержку соглашения будет достаточно голосов в парламенте.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md