Глава государства рассказал, когда откроются торговые центры, а салоны красоты смогут расширить список услуг

Глава государства рассказал, когда откроются торговые центры, а салоны красоты смогут расширить список услуг

Согласно последнему решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, торговые центры смогут возобновить работу тогда же, когда и предприятия HoReCa – с 15 июня. Это касается и расширения списка предоставляемых услуг салонами красоты. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Президент отвечает”. 

Глава государства отметил, что он лично выступал за открытие торговых центров с 1 июня, однако врачи были категорически против. Именно поэтому было принято решение отсрочить возобновление деятельности ТЦ, ресторанов и баров, а также расширение спектра услуг салонами красоты до 15 июня.

– Если получится – будет раньше, – сказал Додон. 

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