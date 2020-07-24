Глава государства провел встречу с послом России (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили большой круг вопросов, касающихся углубления стратегического партнерства, констатировали положительную динамику двусторонних отношений и выступили за их дальнейшее укрепление.

Отдельно они обговорили меры, предпринимаемыми властями двух стран в борьбе с распространением коронавируса, выразив сожаление в связи с сохраняющейся негативной тенденцией в отдельных регионах Европы.

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