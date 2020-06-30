Глава государства проинспектировал работы по строительству моста через реку Рэут у села Штефэнешть (ФОТО, ВИДЕО)

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Объект сооружается с конца 2019 года из средств Дорожного фонда, его общая стоимость составляет 15,1 млн. леев, к настоящему времени освоено примерно 11,5 млн.

Мост должен быть достроен к концу текущего года, но компания-подрядчик рассчитывает завершить работы уже к сентябрю. Длина моста составляет 57 метров, ширина – 12,6 метров. Кроме того, будет отремонтировано полкилометра дорожного полотна. Проходящая по мосту дорога соединит сёла Кашунка и Продэнешть, став частью региональной трассы G-52.

Игорь Додон приветствовал инженеров и строителей моста, оценил скорость и качество их работы. Он отметил при этом важность реализации общенациональной программы «Хорошие дороги для всех», предполагающей строительство или ремонт дорог во всех населенных пунктах Молдовы, а также важнейших автодорог страны.

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