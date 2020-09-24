Глава государства приложит усилия для поиска инвесторов с целью развития бельцкого НИИ «RIF ACVAAPARAT» (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства посетил бельцкий Научно-исследовательский институт АО «RIF ACVAAPARAT». Этот многопрофильный НИИ занимается производством радиоакустических аппаратов для всех видов судов и подводных лодок, проектированием, урбанистикой, инженерий и другими техническими вопросами, связанными с гражданским строительством.

За более чем 60 лет деятельности институтом выполнено более 150 опытно-конструкторских работ (НИОКР), многие из которых используются флотами других стран. Продукция высокого качества поставляется в Россию, Китай, Францию и другие страны.

Игорь Додон побеседовал с сотрудниками института, высококвалифицированными специалистами. Он поблагодарил их за работу и преданность профессии. – Заверил их, что они могут рассчитывать на мою поддержку в преодолении стоящих перед ними проблем. Учитывая тот факт, что это уникальное предприятие с огромным потенциалом, отметил, что приложу усилия для поиска инвесторов с целью развития НИИ, – подчеркнул президент на своей странице в соцсети.

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