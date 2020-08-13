Глава государства посетил районную больницу Теленешт (ФОТО)

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Президент Республики Молдова побывал в Теленештской районной больнице, чтобы на месте ознакомиться с эпидемиологической ситуацией. С момента объявления пандемии COVID-19 в этом лечебном учреждении прошли лечение 498 пациентов, из них 11 человек – медицинские работники. В настоящее время здесь госпитализировано 53 человека, инфицированных коронавирусом.

Больница рассчитана на 165 коек, а недавно один корпус районной больницы Теленешт был оборудован сетью подачи кислорода и сжатого воздуха, соответствующей стандартам качества. Эта система крайне необходима для лечения пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция лёгких.

Игорь Додон поблагодарил медперсонал за их усилия по борьбе с распространением эпидемии и вручил им почетные грамоты. Глава государства проинформировал медработников о том, что 1 сентября будет первое повышение (на 30%) заработной платы всем сотрудникам системы здравоохранения Республики Молдова.

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