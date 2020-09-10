Глава государства помог ещё одной попавшей в беду семье (ФОТО, ВИДЕО)

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В селе Мэринешть коммуны Новый Сынджерей Игорь Додон навестил семью Ломаченко. Василий и Лилиана воспитывают 14 детей – двух девочек и 12 мальчиков.

Супруги пережили тяжелые времена после того, как недавний пожар сжег их чердак и крышу дома. Семья мобилизовалась и нашла в себе силы заняться ремонтом дома.

– Чтобы поддержать эту прекрасную семью в трудную минуту и помочь ей преодолеть проблемы, с которыми они сталкиваются, я объявил кампанию по сбору средств, благодаря чему нам удалось купить им стиральную машину, мебель, школьные принадлежности и другие предметы первой необходимости, которые я сегодня с большой радостью передал им. Пожелал всем здоровья и смелости, заверив, что и в будущем они могут рассчитывать на мою поддержку, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

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