Глава государства поблагодарил аграриев за усердный труд (ФОТО, ВИДЕО)

0

В завершение рабочей поездки на юг Молдовы Игорь Додон ознакомился с работой двух экономических агентов в Тараклийском районе.

ООО Agrogled существует почти 20 лет, в настоящее время оно обрабатывает более 10 тысяч гектаров земли, в том числе 500 гектаров виноградника. В этом хозяйстве сейчас также проходит уборка зерновых.

ООО «Biyaz Salcîm» создано в 2007 году, обрабатывает 1800 гектаров пашни, выращивает зерновые и виноград. Хозяйство использует современные технологии, в последние годы занимается выращиванием фруктов, располагает холодильным помещением вместимостью в тысячу тонн.

Глава государства поблагодарил аграриев за усердный труд и сообщил о том, что Правительство Республики Молдова взяло на себя ответственность за внесение поправок в бюджет по ряду важных социально-экономических направлений, в том числе для финансовой поддержки сельского хозяйства. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.