Глава государства отправился на Афон: Буду молиться за наш народ, за мир и единство в Молдове (ФОТО)

0

В эти выходные, так же, как в последние несколько лет в это время, Игорь Додон решил посетить святую гору Афон. Вместе с местными монахами глава государства помолится за наш народ, за мир и единство в Молдове. Об этом президент сообщил на своей странице в соцсети.



Игорь Додон подчеркнул, что этот год ознаменовался для нашей страны серьезными вызовами.

– Поэтому нам как никогда ранее необходимо благословение монахов. В сентябре нас ждут новые испытания: в условиях пандемии начинается новый учебный год, возобновляются различные виды деятельности, не отступает коронавирус. Поэтому призываю всех, кто может, провести эти праздничные дни в молитве, с душевным спокойствием, направить свои добрые помыслы близким, стране, верить в то, что мы преодолеем эти непростые времена, – отметил он.

Глава государства также призвал представителей оппозиции не брать грех на душу и не использовать данную поездку как очередной повод для электоральной борьбы с президентом.

Примечание: фото из архива Игоря Додона из прошлых поездок на Афон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.