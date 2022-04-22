Глава ГИП: Нам поручили штрафовать за ленточку всех, включая ветеранов

Глава ГИП: Нам поручили штрафовать за ленточку всех, включая ветеранов

Полиция получила указание штрафовать всех, включая ветеранов, кто 9 Мая наденет георгиевскую ленточку, объявленную ПДС вне закона в Молдове. Об этом объявил глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцяну. 

– Полиция будет действовать согласно закону. Без отклонений. Каждый полицейский хорошо знаком с принятым недавно парламентом запретом, – сказал он.

Чернэуцяну добавил, что будут зафиксированы все обстоятельства в отношении каждого, кто наденет ленту, а если будет реальная возможность документировать нарушение на месте, это будут делать сразу же. Штрафа не удастся избежать никому, добавил он.

– Независимо от количества граждан существует возможность документирования, регистрации этих нарушений, чтобы впоследствии они могли быть рассмотрены в ходе судебного разбирательства по делу о правонарушении. Мы призываем граждан соблюдать нормативную базу и то, что было одобрено парламентом. Надеюсь, не будет никаких проблем и напряжений. Мы уже информируем граждан об ответственности, которую они понесут, если допустят данное нарушение, – добавил глава ГИП. 

Ранее Майя Санду заявила, что ношение георгиевской ленты – преступно, а те, кто нарушат закон, жестоко за это заплатят. Штраф для физических лиц, согласно принятым ПДС поправкам, составит до 9000 леев, а для юридических – до 18000. Также предусмотрены общественные работы.

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