Глава фракции ПСРМ: Страну без правительства не оставим! (ВИДЕО)

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Вне зависимости от предстоящих политических событий Партия социалистов страну без правительства не оставит. Об этом в рамках спецвыпуска на телеканале “НТВ-Молдова” заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Независимо от развития политических действий в грядущий период мы страну без правительства не оставим, – сказал он.

Стоит напомнить, что представленные сегодня результаты опроса общественного мнения показали, что граждане считают, что правительство Кику должно остаться до конца своего мандата. В то же время респонденты выразили мнение, что ПДС, ППДП, “Про-Молдова” и “Шор” не смогут создать более профессиональный кабинет министров, чем нынешний.

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