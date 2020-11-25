Глава Центра COVID -19: Мы находимся на грани, ситуация сложная

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Медучреждения, где лечат пациентов с COVID-19, с трудом справляются с ситуацией. В частности, в Муниципальной клинической больнице “Святая Троица” число госпитализированных превышает официально предусмотренную норму.

Глава Центра COVID-19, директор больницы “Святая Троица” Олег Круду утверждает, что в последние дни наблюдается нехватка мест в столичных медучреждениях.

– Можно сказать, что мы находимся в довольно сложной ситуации, потому что места в больницах заняты. Каждый вечер мы вынуждены распределять пациентов из Центра COVID-19 по больницам, потому что в последние дни у нас проблемы с госпитализацией, точнее, мы на грани. Если вначале для больных коронавирусом были предусмотрены 170 коек, то на сегодняшний день у нас 220 коек и 238 пациентов, 29 из которых находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, и подключены к вентиляции, – заявил Круду, призвав граждан быть ответственными.

Вице-примар муниципия Анжела Кутасевич утверждает, что заболеваемость чрезвычайно высокая: более 750 случаев заражения на 100 тысяч жителей.

– Каждый день мы наблюдаем рост случаев COVID-19. К сожалению, зарегистрировано и много смертей. Возможностей для госпитализации становится всё меньше, поэтому сейчас действительно необходимо, чтобы все осознавали серьёзность ситуации и соблюдали те меры, которые рекомендованы властями и врачами, – заявила вице-примар.

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