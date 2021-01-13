Глава АО «Молдовагаз»: В этом году экономия денег наших потребителей может быть ещё больше!

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Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан ответил на критику по поводу завышенных закупочных цен на газ.

В прошлом году нас почти все, кому не лень, критиковали и упрекали в завышенных закупочных ценах на газ, сравнивая формулу цены по долгосрочному контракту «Газпрома» с биржевыми (спотовыми) ценами. Сравнение было только за период 2-го и 3-го кварталов, когда мы потребляем всего лишь 15% от общего годового объёма. При этом, никто даже не посчитал, какая средневзвешенная годовая закупочная цена, согласно нашему контракту с «Газпромом», и как она коррелируется с биржевыми ценами. Хочу отметить одно: только в прошлом году мы сэкономили более 40 миллионов долларов (по сравнению с возможной закупкой по биржевым ценам), а это деньги наших потребителей, – отметил Чебан.

В этом году, уверен он, экономия может быть ещё больше.

Мы готовы к либерализации рынка. Вопрос: готовы ли к ней население и экономические агенты? Для сравнения, сегодня цена на бирже – 240-280 долларов (и это ещё не предел), а закупочная цена, включённая в тариф для «Молдовагаз», равна 147 долларам за 1000 кубов газа (без учёта затрат на транспортировку и распределение газа). Как говорят – почувствуйте разницу! И ещё, формула цены в нашем контракте тоже рыночная, только учитывает коэффициенты по котировкам нефтепродуктов! В этом году формула учитывает и «спот» (биржевую цену). Таким образом, нас уже никто не сможет критиковать и обвинять в нерыночной практике ценообразования, – добавил он.

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